Теракт в Иерусалиме: арабские террористы пытались убить пассажиров автобуса

Фото с места события опубликовали в сети.

Стало известно, что в Иерусалиме в автобус бросили бутылку с зажигательной смесью.

В результате инцидента водитель автобуса получил легкие ранения и был направлен на лечение.

Об этом сообщает телеграм-канал HebrewOneBlog

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы напали на израильских солдат в деревне Бейта.

Видео столкновения террористов и солдат опубликовали в сети.

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