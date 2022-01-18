Теракт в Иерусалиме: арабские террористы пытались убить пассажиров автобуса

Стало известно, что в Иерусалиме в автобус бросили бутылку с зажигательной смесью.
В результате инцидента водитель автобуса получил легкие ранения и был направлен на лечение.
Об этом сообщает телеграм-канал HebrewOneBlog
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы напали на израильских солдат в деревне Бейта.
Видео столкновения террористов и солдат опубликовали в сети.
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