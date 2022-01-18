Израиль охватили антиправительственные демонстрации

По словам протестующих, нынешняя власть погрязла в коррупции.

Около ста антиправительственных демонстраций в данный момент проходят по всей территории Израиля.

Об этом сообщает Телеграм-канал «ГОЛОС ИЗРАИЛЯ | Израиль Без Цензуры».

По данным источника, протесты охватили пространство, от южной до северной части страны. Известно, что участниками акций стали более 100 тысяч граждан из разных городов. Протестующие выступают за сохранение в Израиле еврейского характера государства.

Кроме того, граждане поднялись против диктатуры элиты левого толка. По словам протестующих, нынешняя власть погрязла в коррупции, и это необходимо прекратить. Видео протестов опубликовали свидетели в социальных сетях.

Ранее Курсор сообщал, что возле офиса премьер-министра Нафтали Беннета прошла массовая демонстрация поселенцев.

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