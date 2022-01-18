Арабские террористы напали на израильских солдат в деревне Бейта

Видео столкновения террористов и солдат опубликовали в сети.

Стало известно, что арабские террористы нападают на израильских солдат в террористической деревне Бейта.

Видео с места события опубликовал телеграм-канал Медиа Архив.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы забросали израильских паломников коктейлями Молотова в Шхеме.

Сообщается, что паломники направлялись к могиле Иосифа в честь праздника Ту би-Шват. Они ехали на автобусах, которые охранялись военными ЦАХАЛа. Но террористов это не остановило.

Также читайте о том, что захват заложников в Техасе — антисемитский террористический акт.

Великобритания обещает «полную поддержку» американским следователям после того, как вооруженный преступник, стоявший за захватом заложников в Техасе, оказался гражданином Великобритании.

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