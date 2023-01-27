Теракт в Иерусалиме: министр обороны срочно возвращается в Израиль

В результате теракта погибли как минимум семь человек, еще трое ранены. Личность террориста уже установлена.

Министр обороны Израиля Йоав Галант прервал частный визит в Соединенные Штаты Америки и срочно возвращается в Израиль в связи с террористическим актом, произошедшим в Иерусалиме.

Об этом в своем Twitter сообщил военный корреспондент Эмануэль Фабиан.

«Министр обороны Йоав Галант возвращается в Израиль из частной поездки в США после смертоносной стрельбы в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

Defense Minister Yoav Gallant is heading back to Israel from a personal trip to the US following the deadly Jerusalem shooting attack. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 27, 2023

Как сообщал Курсор, как минимум семь человек скончались в результате теракта в Иерусалиме вечером в пятницу, 27 января. Еще три человека ранены. Террорист зашел в синагогу в Неве Якове и открыл огонь по молящимся. Террорист ликвидирован силами безопасности, он — араб, гражданин Израиля.

Позже стало известно имя террориста, совершившего нападение в Иерусалиме. Террорист, убивший семь человек сегодня в Иерусалиме, — это Алькам Хайри. Он житель Восточного Иерусалима.

Курсор также сообщал, что стало известно о гибели одного из лидеров «Исламского джихада» при перестрелке с солдатами ЦАХАЛа.

Кроме того, наша редакция писала, что ХАМАС выступил с угрозами из-за действий Бен-Гвира.