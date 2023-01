Теракт в Иерусалиме: министр обороны срочно возвращается в Израиль

Министр обороны Израиля Йоав Галант прервал частный визит в Соединенные Штаты Америки и срочно возвращается в Израиль в связи с террористическим актом, произошедшим в Иерусалиме.

Об этом в своем Twitter сообщил военный корреспондент Эмануэль Фабиан.

«Министр обороны Йоав Галант возвращается в Израиль из частной поездки в США после смертоносной стрельбы в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

Defense Minister Yoav Gallant is heading back to Israel from a personal trip to the US following the deadly Jerusalem shooting attack.

