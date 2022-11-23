Теракт в Иерусалиме: появились новые данные

По данным полиции и медиков, в результате двух взрывов на двух автобусных остановках возле въездов в Иерусалим сегодня утром один человек погиб и по меньшей мере еще 13 человек получили ранения.

Первый взрыв произошел недалеко от главного въезда в Иерусалим в Гиват-Шауле, вскоре после 7 часов утра, в час пик. В результате взрыва пострадали 11 человек на автобусной остановке, в том числе двое в критическом и двое в тяжелом состоянии, сообщили медики.

Второй взрыв произошел вскоре после 07:30 на перекрестке Рамот, еще одном въезде в Иерусалим. По словам медиков, при втором взрыве три человека получили легкие ранения осколками.

Пока неясно, были ли жертвы на вокзале или в самом автобусе. Согласно первоначальным сообщениям СМИ, взрывы, как предполагалось, были вызваны взрывным устройством, оставленным в сумках.

Посетивший место происшествия комиссар израильской полиции Коби Шабтай заявил, что нападавших могло быть двое.

«Это структура атаки, которую мы не видели уже много лет», — сказал Шабтай и призвал общественность быть настороже в отношении подозрительных посылок и сказал, что полицейские сканируют город на наличие других возможных устройств.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрывы.

Службы безопасности прочесывали местность, пытаясь найти подозреваемых в причастности к взрывам. Полиция заявила, что перекрыла шоссе Route 1 после первого взрыва.

Министр общественной безопасности Омер Барлев побеседовал с начальником полиции и должен был посетить места нападений, сообщили в его ведомстве.

Министр обороны Бени Ганц провел оценку с главой службы безопасности ШАБАК, заместителем командующего армией и другими высокопоставленными военными и полицейскими чиновниками после нападения.

Взрывы произошли на фоне обострения напряженности после серии нападений палестинцев, в результате которых с начала года в Израиле, Иудеи и Самарии погибли 29 человек.

В последние месяцы в Иерусалиме было несколько случаев ножевых ранений и попыток ножевых ранений, в основном в Старом городе. В прошлом месяце палестинский боевик убил израильского солдата на контрольно-пропускном пункте недалеко от Иерусалима.

Взрывы в автобусах и общественных местах были отличительной чертой Второй интифады с 2000 по 2005 год, но в основном за последние 17 лет они пошли на убыль, что израильские официальные лица объяснили усилением мер безопасности, в том числе барьером безопасности в Иудее и Самарии, и улучшением разведки.

В 2016 году террористическую группировку ХАМАС обвинили во взрыве автобуса в Иерусалиме, в результате чего пострадал 21 человек. А в 2011 году бомба, спрятанная в рюкзаке, взорвалась на автобусной остановке у Иерусалимского международного конференц-центра, в результате чего двое погибли и десятки получили ранения.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

На место взрыва были направлены силы полиции, которые выясняют, не связаны ли взрывы с терроризмом. Первая дорога — главная артерия столицы — была закрыта для входящего транспорта со стороны Тель-Авива.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.

Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.