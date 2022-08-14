Теракт в Иерусалиме: стали известны подробности

Неизвестные террористы обстреляли автобус на улице Маале а-Шалом и на стоянку возле могилы царя Давида. Известно о семи пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Автобус номер 3 обстрелян между Мусорными воротами и могилой царя Давида.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

На данный момент известно о 6 пострадавших. Состояние двоих оценивается, как крайне тяжелое. Еще 4 – в состоянии средней тяжести.

До сих пор не ясно, пойманы ли террористы. В Старый город стягиваются крупные силы полиции. Стена Плача была сразу закрыта — нельзя было войти и выйти с территории, выход был перекрыт полицией.

Было 2 места стрельбы: одно в автобусе на улице Маале а-Шалом, второе – на стоянке возле могилы царя Давида.

Всего 7 раненых: 6 мужчин и одна женщина. 2 в тяжелом состоянии, 5 в состоянии средней тяжести и легком. Часть раненых — члены одной семьи. Среди пострадавших — беременная женщина.

Полиция ведет розыски террориста или террористов. Из-за опасения новой атаки полиция перекрыла выход посетителей от Стены Плача.

Террорист (была информация, что их двое) открыл беспорядочную стрельбу в сторону автобуса номер 3, который ехал от Стены Плача. Водитель на остановке опустил рампу, чтобы завезти человека в инвалидной коляске – в этот момент был открыт огонь по автобусу и стоявшим на остановке людям. Второе место стрельбы было рядом с остановкой – стоянка рядом с могилой царя Давида в Старом городе. Есть свидетельства стрельбы в проезжающие машины.

В эти минуты большие силы полиции и спецназа проводят поиски в арабском районе Силуан.

В больницу «Шаарей Цедек» доставлено 6 раненых: 2 в тяжелом состоянии, 4 в состоянии средней и легкой тяжести с огнестрельными ранениями.

Полиция разрешила молящимся покинуть площадку возле Стены Плача.

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