Возле Беэр-Шевы перевернулось авто с детьми: появились фото и новые подробности смертельного ДТП

33-летний мужчина погиб в субботу, когда его автомобиль перевернулся недалеко от поселка к югу от Беэр-Шевы. Двое его детей получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Абу аль-Киаан, житель Хуры в Негеве, ехал по шоссе 80 возле Хар-Амасы со своими детьми в возрасте 12 и 15 лет, когда машина перевернулась по неясным причинам. Все трое были срочно доставлены в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве, но отец вскоре скончался от полученных травм.

В сети показали фото мужчины:

ההרוג ה-18 תוך שבוע: ראמי אבו אלקיעאן מחורה התהפך עם מכוניתו בנגב לידיעה המלאה — https://t.co/9VFGYxWSmI@bokeralmog pic.twitter.com/b4hMeUcxyl — חדשות 13 (@newsisrael13) August 13, 2022

Его смерть последовала за гибелью 14-летней Лирон Брами после того, как сегодня утром ее сбила машина, проехавшая на красный свет в центре города Петах-Тиква.

В последние дни было зафиксировано исключительно большое количество смертей на дорогах: 18 за последнюю неделю, 15 из них только за последние четыре дня.

Напомним, что сегодня в Великобритании было предъявлено обвинение водителю, который наехал на 30-летнюю Негу Селу и ее 80-летнего отца Йорама Хиршфельда, жителей севера Израиля, когда они выходили из ресторана в городе Рамсгит на юго-востоке Англии в прошлую среду.