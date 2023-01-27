Теракт в Иерусалиме: в полиции рассказали о хронологии событий

Семь человек убиты, несколько ранены в результате обстрела синагоги в Иерусалиме.

Семь человек были застрелены и еще несколько ранены в результате теракта у синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме, сообщили полиция и медики в пятницу вечером.

По данным полиции, террорист подъехал на машине к зданию синагоги в северной части Восточного Иерусалима и открыл огонь.

Затем нападавший скрылся с места происшествия в сторону палестинского района Бейт-Ханина — примерно в километре от синагоги.

Полиция сообщила, что террориста — жителя Восточного Иерусалима — застрелили после того, как он вышел из машины и открыл огонь по полицейским, пытаясь скрыться пешком.

Пистолет, использованный при нападении, изъят.

Согласно новостям 12 канала, террорист сначала застрелил на улице пожилую женщину, затем столкнулся с мотоциклистом и застрелил его, затем он добрался до синагоги и продолжил стрельбу.

מפקד מחוז ירושלים דורון תורג'מן: מחבל, תושב מזרח ירושלים, פגע במספר אנשים בנקודה ואז המשיך ברכבו עד צומת בית חנינא. שוטרים זיהו את הרכב וירו לעברו. המחבל פרק מהרכב והשוטרים חתרו למגע וחיסלו אותו | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/F26FyDR3HK pic.twitter.com/GhccDiPywF — כאן חדשות (@kann_news) January 27, 2023

Начальник округа Иерусалима Дорон Тургеман сказал: «Террорист, житель Восточного Иерусалима, совершил выстрелы по нескольким людям, а затем продолжил движение на своем автомобиле до перекрестка Бейт-Ханина. Полицейские опознали автомобиль и открыли по нему огонь. Террорист вышел из машины, пытался бежать, и полиция ликвидировала его».

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