Теракт в Кармеле: очевидцы озвучили новые детали

В пятницу ЦАХАЛ прочесал Иудею и Самарию в поисках палестинского террориста, который ранил 18-летнего израильского семинариста. Ночью накануне он обстрелял поселение Кармель в районе Южного Хевронского холма.

Это был второй крупный террористический акт в Иудее и Самарии с участием израильских гражданских лиц за последние две недели, и он произошел на фоне общего всплеска подобных инцидентов.

В четверг по крайней мере один палестинский боевик обстрелял Кармель, попав в религиозную семинарию для молодых мужчин.

Пули пробили дверь, попав в студента и напугав находящихся в комнате, которые до этого момента даже не понимали, что по ним ведется стрельба.

Раввин Натан Офнер из ешивы объяснил KAN News, что он и другие учились в здании, когда услышали очень громкий шум.

Один из находившихся в комнате вышел проверить, что происходит, но ничего не обнаружил. «Мы ничего не видели. Затем мы услышали другой шум», — сказал Офнер.

В то время, по словам Офнера, они подумали, что что-то упало. Он и студент снова пошли на разведку и вернулись, сказав остальным, что все в порядке.

Затем они услышали «три очень громких взрыва», которые звучали очень близко, после чего последовал залп, пробивший дверь рядом с тем местом, где они стояли.

«Мы все еще не понимали, что попали в перестрелку, и студент увидел, что он весь в крови, тогда все поняли, что происходит», — сказал раввин.

Студенты вошли в защищенное пространство, и «мы вызвали армию, которая прибыла быстро», вспомнил Офнер.

Студента доставили в больницу, где ему сделали операцию по удалению осколков пули. Офнер сказал, что он быстро поправится.

Между тем стрельба продолжалась до прибытия военных, добавил он.

Координатор партии «Религиозный сионизм» Эльханан Вольф, который ехал в этом районе, сказал, что его автомобиль был поражен тем же выстрелом, но он не пострадал. По его словам, стрелок использовал автомат.

После нападения жителей небольшого поселка Кармель попросили оставаться в своих домах.

Курсор писал ранее, что в четверг вечером было совершено вооруженное нападение на ешиву в поселении Кармель на южном склоне горы Хеврон.