Подробности теракта в Кармеле: что известно в настоящий момент

ЦАХАЛ проводит операцию по розыску преступника, стрелявшего в четверг по ешиве в Кармеле. 18-летний пострадавший находится в больнице “Сорока” с ранениями средней тяжести.

В четверг вечером было совершено вооруженное нападение на ешиву в поселении Кармель на южном склоне горы Хеврон.

Нападавший вел стрельбу за пределами поселка, с одной из ближайших дорог, он выстрелил и скрылся. Один студент ешивы ранен и доставлен в больницу “Сорока” в Беэр-Шеве. Пострадавшему 18 лет, он получил ранения средней тяжести, его жизни угрозы нет.

Сообщается, что перед этим террорист обстрелял автомобиль рядом с ешивой, но там, к счастью, пострадавших не было.

На место прибыли службы безопасности, жителей Кармеля попросили оставаться в домах, пока силовики обыскивали местность в поисках террориста.

Спустя несколько часов тревогу сняли, утром уже покидать дома и выходить в поселок, а также передвигаться по ближайшим шоссе.

Операция по поиску террориста продолжается.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ отправил дежурные патрули в поселок Кармель: сообщают о стрельбе. Армия обороны Израиля направила дежурные патрули в поселок Кармель после полученного сообщения о выстрелах в районе.

Также мы информировали, что в ЦАХАЛе рассказали об аресте возле побережья сектора Газа четырех палестинцев, которые предприняли попытку контрабанде. Военные действовали в соответствии с военной политикой открытого огня.