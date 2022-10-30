Теракт в Кирьят-Арбе: обнародовано фото погибшего мужчины

50-летняя жертва теракта в Кирьят-Арбе опознана как Ронен Ханания, и его похороны, как ожидается, состоятся сегодня в воскресенье.

רונן חנניה נרצח בפיגוע הירי בקריית ארבע. בנו שחזר: "לא היה לו סיכוי"https://t.co/2TfPD13LMX @shapira_nitzan pic.twitter.com/YlK7bvtAn0 — החדשות — N12 (@N12News) October 30, 2022

Помимо Ханании, еще трое получили ранения после того, как террорист, позже идентифицированный как Мухаммад аль-Джабари, открыл огонь по израильским гражданам и силам безопасности на контрольно-пропускном пункте в поселении Кирьят-Арба, недалеко от дома члена Кнессета Отцма Йехудит Итамара Бен-Гвира в субботу вечером.

Медик Маген Давид Адом был серьезно ранен в результате нападения и пребывает на лечении в медицинском центре Шааре Цедек. По состоянию на утро воскресенья он находится под действием успокоительных, интубирован и находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Двое других — в легком состоянии — прошли лечение в медицинском центре «Хадасса Эйн Керем» и были выписаны из больницы ночью. 37-летний палестинец также был ранен и был эвакуирован израильскими силами для лечения на территориях, находящихся под эгидой Палестинской администрации.