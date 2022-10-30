Теракт в Кирьят-Арбе: появились новые подробности

Источник в службе безопасности сообщил ивритоязычным СМИ, что террорист страдал неизлечимой формой рака и ему оставалось жить всего несколько дней.

Израильские военные готовятся к сносу дома палестинца, который этой ночью совершил смертельное нападение недалеко от поселения Кирьят-Арба.

Мухаммед Камель аль-Джабари, очевидный член террористической группировки ХАМАС, в субботу вечером открыл огонь по евреям — отцу и сыну, которые делали покупки в магазине, принадлежащем палестинцу, между Кирьят-Арбой и соседним городом Хеврон. Затем он открыл огонь по медикам и охранникам поселка, которые прибыли на место происшествия, чтобы помочь упомянутым отцу и сыну.

Аль-Джабари убил отца и ранил еще четырех человек, один из них находится в тяжелом состоянии — он медик. Среди раненых был также палестинец.

В предрассветные часы воскресенья израильские войска измерили дом аль-Джабари — первый шаг перед его возможным сносом — в Хевроне. Силы обороны Израиля заявили, что войска также задержали брата аль-Джабари по подозрению в причастности к нападению.

Израиль регулярно сносит дома палестинцев, обвиняемых в совершении смертоносных террористических атак. Эффективность этой политики горячо обсуждается даже в израильских службах безопасности, в то время как правозащитники осуждают эту практику как несправедливое коллективное наказание.

Другой брат Аль-Джабари, Ваал, отбывал пожизненный срок в израильской тюрьме, прежде чем был освобожден и депортирован в сектор Газа в рамках сделки по обмену заключенными Гилада Шалита в 2011 году.

Источник в службе безопасности сообщил ивритоязычным СМИ, что аль-Джабари страдал неизлечимой формой рака и ему оставалось жить всего несколько дней, что могло быть одной из причин нападения.

Ранее Курсор писал об устранении террориста в Кирьят-Арбе: видео от первого лица.

Кроме того, опубликовано видео нейтрализации террориста.