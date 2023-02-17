Теракт в Рамоте: появились новые подробности

Прошла неделя после жуткого теракта в районе Рамот в Иерусалиме, в результате которого были убиты трое израильтян. Городская больница Шаарей Цедек объявила сегодня, что двое студентов иешивы, получившие средние ранения в результате нападения были отпущены домой в хорошем состоянии.

Их семьи поблагодарили персонал больницы: «Это было и профессиональное, и самоотверженное лечение, и самое лучшее обслуживание и отношение. У нас нет слов, чтобы отблагодарить вас. Мы никогда не встречали такого гуманного, чуткого и теплого отношения со стороны всех сотрудников и всех терапевтов, как в течение всей недели».

Напомним, что в результате теракта были убиты два несовершеннолетних брата, и их отец, все еще находится в больнице в отделении интенсивной терапии в Хадассе Эйн Керем, ему вводят успокоительные и он находится на ИВЛ. Его еще не известили о трагедии, постигшем его семью.

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