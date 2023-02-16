По стопам брата: родственники террориста в Рамоте планировали совершить теракт

Полиция задержала двух мужчин, которые вслед за своим братом пытались совершить теракт против израильтян. Их родственник накануне совершил автомобильный теракт в Рамоте, жертвами которого стали три человека.

Об этом сообщает «Детали«.

Так, мужчины в возрасте 22-х лет и 31 года были задержаны полицией иерусалимского округа 14 февраля в квартале Исаулия. Их местонахождение было установлено с помощью различных технических средств.

Сотрудники спецназа арестовали их вблизи перекрестка Офер на шоссе 443, когда они вместе ехали в маршрутном автобусе. После того, как оба были идентифицированы, их доставили в отделение полиции для допроса.

Мировой суд Иерусалима продлил срок их содержания под стражей на 5 суток. Полиция продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства.

Напомним, 6 февраля в Рамоте был совершен автомобильный теракт — араб въехал в толпу людей на автобусной остановке, в результате чего получили ранения 8 человек. В тот же день от полученных травм трое из них скончались. Среди погибших — 1 взрослый и двое детей. Самого террориста полиция ликвидировала во время задержания.

Как писал «Курсор», полицейские опечатали в пригороде Иерусалима квартиру араба, совершившего автомобильный теракт. Правоохранители допросили членов семьи Караке и установили, что владеют недвижимость и проживают в ней только члены семьи террориста. ё12 февраля сотрудники полиции известили владельцев квартиры о том, что дом будет опечатан, предписав забрать оттуда свои личные вещи и покинуть помещение до 23:00. В связи с этим между полицейскими и арабами в поселке произошли стычки. Несмотря на это, решение израильских властей было выполнено — жилье опечатали и в дальнейшем могут разрушить.