Теракт в Самарии: арабы открыли огонь по демонстрантам

Мужчина получил легкие ранения в результате обстрела в Самарии.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что арабы открыли огонь по демонстрантам, завершившим акцию протеста на площади Хатмар Шомрон против действий правительства, и легко ранили солдата.

«Солдат был легко ранен в результате обстрела вскоре после окончания демонстрации поселенцев в районе площади Хатмар Шомрон. В ЦАХАЛе заявили, что «было получено сообщение об обстреле недалеко от Наблуса в районе региональной бригады Шомрон», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в сентябре благодаря слаженным операциям, которые проводились бойцами ЦАХАЛа, были задержаны четверо подозреваемых в помощи террористам, двое из них палестинцы и двое — арабы с израильским гражданством. Их удалось задержать в Брукине и в Дженине.

При задержании подозреваемых в Дженине произошли столкновения с местными жителями, в бойцов полетела самодельная взрывчатка, завязалась перестрелка. Один из военнослужащих получил осколочное ранение и был доставлен в больницу «а-Эмек» в Афуле. Врачи оценивают его состояние, как легкое.

Третий член группы террористов, который участвовал в нападении на автобус вместе с новобранцами бригады «Кфир», в ходе которого были ранены 6 солдат и гражданский водитель автобуса, до сих пор разыскивается. Извесно, что это 50-летний житель палестинской деревни Джифталик Маэр эль-Саид, приходящийся отцом и дядей двум арестованным на месте теракта террористам.

Эль-Саид участвовал в нападении вместе с двумя своими родственниками, приехав на автомобиле с израильскими номерными знаками, который зарегистрирован на имя его жены, гражданки Израиля. Сегодня ночью жена Эль-Саида также была взята под стражу.

Ранее Курсор писал о том, что солдаты ЦАХАЛа проводят операцию по задержанию третьего террориста, участвовавшего в утреннем нападении на автобус в долине реки Иордан.