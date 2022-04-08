Теракт в Тель-Авиве: в сети появились фотографии с места события

В сети показали фотографии с места кровавого теракта в Тель-Авиве, на которых можно увидеть, как объединяются израильтяне для спасения жизней людей.

В сети показали фотографии с места теракта в Тель-Авиве, в результате которого пострадали девять человек. На них можно увидеть работу медиков и сотрудников служб безопасности, молящегося ультраортодокса, а также обычных израильтян.

Снимки показали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Ранее редакция Курсора сообщала, что полиции удалось ликвидировать террориста.

Сообщается, что террорист был идентифицирован как палестинец, проживавший в северной части Иудеи и Самарии.

Сообщение о ликвидации террориста появилось после ночи массовых обысков, в ходе которых солдаты ходили от двери к двери в поисках боевика, убившего 2 и ранившего 10 человек в Тель-Авива. После нападения террорист скрылся с места происшествия и в течение многих часов скрываться в Яффо.