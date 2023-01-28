Теракты в Иерусалиме: Абу Мазен обвинил в трагедии Израиль

Лидер Палестинской автономии Абу Мазен отказался осудить теракты в Иерусалиме и обвинил в них Израиль.

Об этом пишет Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

«Партнер по мирному процессу», — говорится в сообщении.

Также, по информации СМИ, Абу Мазен объявил в ПА трехдневный траур в связи с гибелью девяти палестинцев во время столкновения с израильской армией в Дженине. В автономии принято решение приспустить флаги.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский осудил теракты в Иерусалиме и подтвердил, что среди погибших была гражданка Украины.

«Мы разделяем боль Израиля после терактов в Иерусалиме. … Искренние соболезнования семьям погибших. Преступления были цинично совершены в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине», — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, сегодня, 28 января, в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Потом он заметил группу из 5 евреев и начал по ним стрелять. Террорист ранил отца и сына, после чего по нему был открыт ответный огонь. Семья 13-летнего утверждает, что их сын-подросток не является террористом.

«Он направлялся в дом своего друга в Сильване и не имеет никакого отношения к стрельбе. Он случайно оказался на месте теракта и был ранен на месте. Мой брат маленький мальчик, где он возьмет оружие? Сейчас он под следствием, мы уверены, что он не имеет к этому никакого отношения», ‒ сказал его брат в интервью арабским СМИ.

Однако со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.