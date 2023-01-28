Террорист прибыл на автобусе: появились новые подробности теракта в Иерусалиме

Родственники террориста говорят, что он «случайно оказался на месте происшествия».

Журналисты поделились дополнительной информацией о произошедшем сегодня, 28 января, теракте в Иерусалиме.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Утверждается, что 13-летний террорист из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, по-видимому, привез из дома и спрятал за припаркованным автомобилем. Он заметил группу из 5 евреев и открыл огонь.

В итоге он ранил отца и сына, после чего открыли по нему ответный огонь. По словам семьи преступника, их сын-подросток не является террористом.

«Он случайно оказался на месте происшествия и не совершал теракт», ‒ сказано в сообщении.

Ранее «Курсор» сообщал, что сегодня, 28 декабря, в Иерусалиме вновь произошел теракт. Оказалось, что его совершил 13-летний подросток.

Террориста, фото которого доступно в нашем материале, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.