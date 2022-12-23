Террористы ФАТХ угрожают Израилю: Мы будем бороться любой ценой

«Бригады мучеников Аль-Аксы» похвалили террористов, которые противостояли солдатам ЦАХАЛа, когда они ночью в среду охраняли вход еврейских верующих в гробницу Иосифа в Шхеме.

Об этом сообщает INN.

«Побежденное правительство наблюдает за нами и хвастается перед публикой и народом своими мнимыми победами, чтобы поднять свой авторитет на израильской улице, но мы и вы знаете неудачи, которые происходят с каждым штурмом лагеря беженцев Балата возле могилы Иосифа и в нашем городе Наблус», — говорится в заявлении организации.

«Все видели интенсивность давления, которому подвергалась оккупация из-за стрельбы и взрывов, в результате которых несколько солдат получили ранения, и, как обычно, они отрицали какие-либо травмы», — добавили террористы.

«Сегодня правительство и сионистские СМИ заявляют, что молитва у могилы Иосифа была безопасной, и поэтому мы предостерегаем оккупантов от любых глупых действий, которые они могут совершить против нашего палестинского народа, где бы они ни находились, поскольку реакция будет подавляющей, — предупредили члены «Бригады мучеников Аль-Аксы».

«Как мы поклялись, мы не будем отклоняться от нашего внимания к оккупации, независимо от цены, которая будет взиматься с нас», — добавили они.

Ранее Курсор писал, что ФАТХ и Палестинский исламский джихад объединяются для борьбы с ЦАХАЛом. Несмотря на разногласия между двумя группами, в последние месяцы они активизировали свое сотрудничество как в Дженине, так и в Наблусе.