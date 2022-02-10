Террористы ночью обстреляли блокпост Каландия и израильский посёлок Кохав-Яаков

В сети появилось видео, на котором демонстрируется массированный обстрел террористами блокпоста Каландия и израильского посёлка Кохав-Яаков.

Стало известно о том, что сегодня ночью террористы устроили массированный обстрел блокпоста Каландия и израильского посёлка Кохав-Яаков.

Об этом сообщает телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив», который поделился кадрами с места происшествия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме арабский террорист открыл огонь по автобусу: один человек пострадал.

В сети опубликовали видео инцидента, на котором видно, как террорист подбегает и стреляет по автобусу. Ежедневно происходит 40 таких терактов.

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