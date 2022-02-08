Палестинские террористы атакуют израильских солдат в Хевроне

Палестинские террористы атакуют позиции наших солдат в Хевроне и деревне Бета сегодня вечером.

Видео и фото с места события опубликовал телеграм-канал HebrewOneBlog.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме.

Также читайте о том, что в Яффо несколько арабов избили инспектора парковки.Причиной нападения было то, что инспектор попросил владельца автомобиля перепарковать свою машину с тротуара на стоянку. Инспектор был доставлен в больницу для лечения. На место прибыла полиция и задержала троих участников.

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