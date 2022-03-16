Террористы проникли в поселение Ицхар и забросали его коктейлями Молотова

Под покровом темноты террористы проникли в Ицхар и бросили в одно из зданий бутылки с зажигательной смесью. Только чудом оно не вспыхнуло. Жители поселка недовольны деятельностью ЦАХАЛа.

Арабские террористы из деревни Атзира проникли сегодня ночью (со вторника на среду) в район Шалхабатья в Ицхаре и бросили коктейли Молотова в здание по соседству с домом одной из семей.

Здание, в котором сегодня ночью не неходились люди, только чудом не загорелось. Около двух лет назад в этот квартал уже врывались арабы. Тогда им удалось полностью поджечь здание на этом месте.

Попытка нападения сегодня ночью стала реакцией на решение главнокомандующего существенно сократить количество жителей поселка, имеющих право на владение оружием.

Сегодня утром в населенном пункте было объявлено, что в полдень состоится демонстрация с требованием жесткой расправы с террористами, немедленной отмены решения главнокомандующего о том, что нужно существенно сократить количество жителей поселка, имеющих право на владение оружием, и обеспечения надлежащей защиты крайних кварталов.