Террористы проникли в поселение Ицхар и забросали его коктейлями Молотова

Арабские террористы из деревни Атзира проникли сегодня ночью (со вторника на среду) в район Шалхабатья в Ицхаре и бросили коктейли Молотова в здание по соседству с домом одной из семей.
Здание, в котором сегодня ночью не неходились люди, только чудом не загорелось. Около двух лет назад в этот квартал уже врывались арабы. Тогда им удалось полностью поджечь здание на этом месте.
Попытка нападения сегодня ночью стала реакцией на решение главнокомандующего существенно сократить количество жителей поселка, имеющих право на владение оружием.
Сегодня утром в населенном пункте было объявлено, что в полдень состоится демонстрация с требованием жесткой расправы с террористами, немедленной отмены решения главнокомандующего о том, что нужно существенно сократить количество жителей поселка, имеющих право на владение оружием, и обеспечения надлежащей защиты крайних кварталов.
В микрорайоне Шалхабатья сегодня вечером прозвучала резкая критика за сокращение количества оружия в поселении: «После десятков нападений, имевших место вокруг поселения Ицхар в последние годы, многие из которых были сорваны благодаря находчивости жителей, ЦАХАЛ решил еще больше сократить общее количество оружия в населенном пункте.
Забрать оружие у большого количества жителей в то время, как многие кварталы беззащитны, — это значит сознательно отказаться от жизней людей в крайних кварталах».
«Мы призываем ЦАХАЛ немедленно прийти в себя, принять жесткие меры против террористов и предоставить спасательное оружие жителям квартала Шалхабатья», — добавили они.
Ранее Курсор информировал о происшествии на 40 шоссе, где произошла стрельба и два человека получили ранения.