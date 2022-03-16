В Дженине в бойцов ЦАХАЛа бросили взрывчатку и обстреляли из проезжающего автомобиля

В ходе оперативных действий по задержанию подозреваемого в Дженине в бойцов ЦАХАЛа была брошена взрывчатка, по ним также открыли огонь из проезжающего автомобиля.

Прошлой ночью, с 15 на 16 марта, возникли беспорядки во время ареста бойцами ЦАХАЛа подозреваемых в Дженине.

Один палестинец был ранен силами ЦАХАЛа.

Представитель ЦАХАЛа сообщил: «В ходе оперативных действий в городе Дженин в солдат была брошена взрывчатка, а также их обстреляли из проезжающего автомобиля. Солдаты открыли огонь по подозреваемому. Он ранен. Потерь среди наших сил нет».

В полиции заявили: «Автомобиль с вооруженным террористом выехал навстречу солдатам и нацелил на них оружие. Задание ЦАХАЛа выполнено успешно, разыскиваемый арестован и доставлен на допрос. Мир нашим силам».

Напомним, что той же ночью десятки арабов-бунтовщиков забросали камнями мирных жителей у гробницы Йосефа, силы ЦАХАЛа ответили.

Ранее Курсор информировал о происшествии на 40 шоссе, где произошла стрельба и два человека получили ранения. Прибывшие на место сотрудники службы МАДА оказали пострадавшим помощь и доставили их в больницу «Каплан». Правоохранители начали поиски подозреваемых.

Кроме того, наш сайт сообщал, что в сети появилось видео ликвидации террориста, который напал на полицейских в Иерусалиме.