«То же самое произошло в Германии в 1930-е годы»: экс-министр обороны жестко высказался о Нетаниягу

Моше Яалон сравнил действия, продвигаемые правительством, с действиями, продвигаемыми нацистами, когда они пришли к власти в Германии в 1930-х годах.

Бывший министр обороны, служивший при Нетаниягу, Моше Яалон, сказал в интервью Network B, что шаги, продвигаемые правительством под его руководством, также продвигались в 1930-х годах в Германии, когда к власти пришли нацисты.

«Люди не знали, что здесь будет не правовая реформа, а переворот режима — от демократии к диктатуре», — сказал Яалон.

«Сегодня премьер-министр также контролирует Кнессет, и он хочет взять на себя единственный орган, который остается независимым в трех органах власти, то есть судебную власть, и не просто взять на себя — он также будет назначать судей», — сказал он.

«Он будет определять, кто будет судьями, будут ли они продвигаться по службе или нет, — сказал Яалон. — Как судья может судить объективно, если он думает о своем повышении? И это касается юрисконсультов, которые будут лично лояльны. Где такое было? Очевидно, это диктатура».

Яалон добавил: «Это произошло в Венгрии, в Польше, это также произошло в Германии в 1930-х годах. Сначала [нацисты] взяли на себя судебную власть, затем не было никаких ограничений».

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