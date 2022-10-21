В Израиле оценили ущерб для экономики в связи с отставкой Лиз Трасс

По мнению экономического представителя Израиля в Великобритании, политические пертурбации не приведут к общему изменению двусторонней торговли между двумя странами.

Последние события в Великобритании — в частности, отставка премьер-министра страны Лиз Трасс — могут нанести ущерб экспорту товаров из Израиля.

Об этом заявил экономический представитель Израиля в Соединенном Королевстве Офер Форер, сообщает портал Maariv.

При этом, по его словам, политические пертурбации не приведут к общему изменению двусторонней торговли между двумя странами.

«Значительный рост инфляции в Соединенном Королевстве, который составляет 10,1%, и падение курса фунта стерлингов сократят импорт, на что негативно повлияет ожидаемое снижение покупательной способности, поэтому ожидается некоторый ущерб израильскому экспорту товаров в Великобританию», — считает Форер.

Как сообщал Курсор, накануне во время брифинга премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Должность она занимала всего полтора месяца.

Трасс сказала, что отдает себе отчет в том, что, учитывая ситуацию, не может выполнить мандат, на который ее избрала Консервативная партия.

Перед репортерами она также отметила, что заняла должность премьер-министра страны в период «большой экономической и международной нестабильности».

По ее словам, ее правительство оплатило счета за электроэнергию и сократило национальное страхование, а также изложило концепцию «экономики с низкими налогами и высоким ростом».

Курсор писал ранее, что экс-министр иностранных дел Лиз Трасс официально возглавила правительство Великобритании 6 сентября 2022 года. Тогда королева Елизавета II утвердила ее в должности премьер-министра и поручила сформировать правительство.

Также Курсор информировал о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ушедшая в отставку после 45 дней пребывания на посту, успела поручить МИДу изучить возможность переноса британского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.