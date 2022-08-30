Трагедия на горе Мерон: ряд высокопоставленных лиц получили письма-предупреждения

В рамках расследования причин трагедии на горе Мерон, несколько бывших и нынешних чиновников, в том числе и Нетаньяху, получили письма с предупреждением.

Государственная-следственная комиссия, занимающаяся расследованием трагедии на горе Мерон, где во время празднования Лаг ба-Омера погибло 45 человек, указывает на то, что к происшествию могут быть причастны высокопоставленные чиновники.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

В рамках государственного расследования массовой давки на горе Мерон, произошедшей в апреле 2021 года, несколько бывших и нынешних чиновников, в том числе и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху, получили письма, свидетельствующие о том, что комитет может признать их частично ответственными за самую крупную трагедию в истории Израиля.

СМИ сообщают, что письма-предупреждения также получили начальник полиции Коби Шабтай, член Кнессета от Ликуда Амир Охана, который в то время был министром общественной безопасности, и командир северной полиции Шимон Лави, который ушел с должности в прошлом месяце.

«Мы считаем, что лица, занимающие руководящие должности, обладающие широкими и значительными полномочиями, должны нести ответственность», — говорится в заявлении государственной комиссии по расследованию трагедии.

Напомним, что во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля во время давки погибли 45 человек, еще 150 получили травмы.

«Курсор» писал ранее, что в июле 2022 года лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу дал показания перед государственной комиссией по расследованию трагедии на горе Мерон.

Еще мы писали, что государственная следственная комиссия собирается сообщить руководству полиции, что они будут нести ответственность за катастрофу на горе Мерон.