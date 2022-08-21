Попытка теракта: арабские террористы обстреляли автобус в округе Биньямин

В Самарии в округе Биньямин был обстрелян автобус с израильскими номерами. К счастью, пострадавших нет, только поврежден корпус автобуса.

Ночью 20 августа арабские террористы открыли огонь из Сильвада по израильскому автобусу к северу от поселка Офра в округе Биньямин.

Об этом сообщил Телеграм-канал Медиа Архив — Израильские новости.

Пострадавших и раненых нет.

Причинены повреждения автобусу.

Силы безопасности проводят розыск нападавших. Военные перекрыли Сильвад и начали операцию в этой деревне по задержанию.

Ранее «Курсор» писал, что на КПП с Калькилией задержаны палестинки с оружием: первые подробности. На пограничном контрольно-пропускном пункте «Элиаху» охранники задержали троих молодых палестинок, которые намеревались покончить жизнь самоубийство.

Также мы сообщали, что военные ЦАХАЛа ночью 20 августа задержали партию контрабандных наркотиков на сумму около четырех миллионов шекелей.

Наш сайт также информировал о нападении на вице-мэра Умм эль-Фахма: подозреваемые задержаны. Полиция задержала мужчин, которые сегодня ворвались в дом вице-мэра Умм эль-Фахма с дубинками и пытались нанести ему травмы.

Напомним, ранее «Курсор» писал, что 18 августа, Мировой суд Ришон-ле-Цион принял решение отпустить под домашний арест мэра Петах-Тиквы Рами Гринберга, который на прошлой неделе был арестован по подозрению во взяточничестве и мошенничестве. А после окончания срока домашнего ареста разрешил ему вернуться на работу.