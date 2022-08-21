Трагедия на стройке в Тират-Кармеле: появились новые подробности

На строительной площадке на высоте 12-го этажа оборвался лифт и упал на строительный контейнер. Погибли двое рабочих. Четверых строителей достали из контейнера и направили в больницу Рамбам в Хайфе.

Спасатели сообщили, что строительный лифт, который использовали рабочие, поднимался краном и упал с высоты 12-го этажа на опрокинутый контейнер.

Об этом сообщил kikar.

В результате трагедии погибли двое рабочих в возрасте 30 лет. Еще четверо рабочих, которые были непосредственно внутри контейнера, получили ранения средней и легкой степени тяжести. Полиция начала расследование инцидента.

Происшествие случилось около в воскресенье в 10:00 утра, и вначале сообщили о контейнере, упавшем на строительную площадку в Кармеле, позже выяснилось, что виной всему — оборвавшийся лифт.

На место прибыли спасатели, которые оказали помощь пострадавшим. Двое погибли, а еще четверо пострадавших, из которых трое находятся в состоянии средней степени тяжести, 50-летний и двое 30-летних мужчин, а также один в легком состоянии. Раненые эвакуированы медиками в больницу Рамбам в Хайфе.

Ранее «Курсор» писал, о происшествии на производстве: в Тират-Кармеле на рабочих упал контейнер. В Тират-Кармеле произошло чрезвычайное происшествие — контейнер задавил рабочих, сообщается о двух погибших. На месте работают спасатели.

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