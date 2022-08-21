ЧП на производстве: в Тират-Кармеле на рабочих упал контейнер

В Тират-Кармеле произошло чрезвычайное происшествие — контейнер задавил рабочих, сообщается о двух погибших. На месте работают спасатели.

ЗАКА: в Тират-Кармеле, на улице Пальмах, произошел несчастный случай на производстве. Тяжелый контейнер упал на рабочих.

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

По информации ЗАКА, двое рабочих погибли на месте происшествия. Также на объекте четверо раненых, двое из них в критическом состоянии.

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