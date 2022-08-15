В Ашкелоне автомобиль влетел в ресторан: первые подробности и фото серьезного ДТП

В Ашкелоне автомобиль без водителя промчался в сторону ресторана, врезался в столики и остановился у витрины. Двое ранены.

Сегодня в понедельник два человека получили ранения после того, как автомобиль без водителя выехал на тротуар, протаранил столики в ресторане и остановился прямо у витрины.

Происшествие произошло на улице ха-Наси в Ашкелоне. Медики и фельдшеры МАДА оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в городскую больницу «Барзилай».

Среди раненых двое мужчин 80 и 73 лет. Они находятся в легком состоянии.

Обстоятельства аварии выясняют следователи отдела дорожного движения израильской полиции.

Ранее Курсор сообщал, что в результате ДТП в Мате-Биньямин пострадала девушка. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба», ее состояние после аварии остается тяжелым.

Напомним, что арестован директор школы в Бейт-Шемеше. В одном из учебных заведений разразился скандал, когда стало известно о недопустимом поведении директора школы по отношению к детям.