В Ашкелоне автомобиль влетел в ресторан: первые подробности и фото серьезного ДТП

15:12, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Nati Shohat/Flash90

В Ашкелоне автомобиль без водителя промчался в сторону ресторана, врезался в столики и остановился у витрины. Двое ранены.

Сегодня в понедельник два человека получили ранения после того, как автомобиль без водителя выехал на тротуар, протаранил столики в ресторане и остановился прямо у витрины.

Происшествие произошло на улице ха-Наси в Ашкелоне. Медики и фельдшеры МАДА оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в городскую больницу «Барзилай».

Среди раненых двое мужчин 80 и 73 лет. Они находятся в легком состоянии.

Обстоятельства аварии выясняют следователи отдела дорожного движения израильской полиции.

в ашкелоне автомобиль влетел в ресторан: первые подробности и фото серьезного дтп 15 августа, 2022

Фото: пресс-служба МАДА

Ранее Курсор сообщал, что в результате ДТП в Мате-Биньямин пострадала девушка. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба», ее состояние после аварии остается тяжелым.

Напомним, что арестован директор школы в Бейт-Шемеше. В одном из учебных заведений разразился скандал, когда стало известно о недопустимом поведении директора школы по отношению к детям.

Еще мы сообщали о преступлениях пограничной полиции. В понедельник насильственная эвакуация еврейского поселения в Рамат-Мигрон продолжается. Солдаты, направленные Ганцем, борются с поселенцами.

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Автор материала:
Ирен Давид
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