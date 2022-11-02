Женщина разбилась насмерть, выпав из окна квартиры в Хайфе

Вчера полиция арестовала двух подозреваемых в причастности к инциденту, в ходе которого 45-летняя жительница Тверии упала с жилого дома в Хайфе. В результате происшествия была констатирована ее смерть.
Сегодня полиция потребует продления их содержания под стражей в магистратском суде Хайфы.
Подозреваемые, 46-летний житель Хайфы и 44-летний житель Тверии, были арестованы по подозрению в заговоре с целью совершения преступления и причинения смерти. Один из них является экс-партнером женщины, другой — владельцем квартиры, которую она снимала.
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