Женщина разбилась насмерть, выпав из окна квартиры в Хайфе

Вчера полиция арестовала двух подозреваемых в причастности к инциденту, в ходе которого 45-летняя жительница Тверии упала с жилого дома в Хайфе. В результате происшествия была констатирована ее смерть.

Сегодня полиция потребует продления их содержания под стражей в магистратском суде Хайфы.

אישה נפלה למותה מבניין בחיפה, הגרוש שלה ובעל הדירה נעצרו pic.twitter.com/SGgSyn9QWP — וואלה! (@WallaNews) November 2, 2022

Подозреваемые, 46-летний житель Хайфы и 44-летний житель Тверии, были арестованы по подозрению в заговоре с целью совершения преступления и причинения смерти. Один из них является экс-партнером женщины, другой — владельцем квартиры, которую она снимала.

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