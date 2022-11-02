Наезд на офицера ЦАХАЛа возле Модиина: озвучены новые подробности

20-летний офицер ЦАХАЛа был серьезно ранен сегодня утром в результате предполагаемого теракта на контрольно-пропускном пункте.

Инцидент произошел на трассе 443, одной из двух основных транспортных артерий, соединяющих Иерусалим и прибрежную равнину. Так, автомобиль наехал на 20-летнего офицера ЦАХАЛа рядом с контрольно-пропускным пунктом Маккабим за пределами Модиина.

Протаранив жертву фургоном, террорист вышел из машины и попытался ударить солдата ножом, прежде чем был застрелен.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, у него травмы нижней части тела.

המחבל דרס, יצא מהרכב עם גרזן — ונורה: תיעוד מהפיגוע ליד בית חורון; צעיר נפצע קשה https://t.co/0E1TSOJ5jd@ndvori pic.twitter.com/nK9omNE9u2 — החדשות — N12 (@N12News) November 2, 2022

Представитель ЦАХАЛа подтвердил нападение в своем заявлении: «Поступило сообщение о таране на контрольно-пропускном пункте Маккабим. Террорист нейтрализован».

פצוע קשה בפיגוע דריסה במחסום סמוך לבית חורון. המחבל חוסל ע"י הפצוע https://t.co/uNEZ0NZUXk pic.twitter.com/TSZjpDtfY0 — ערוץ 7 (@arutz7heb) November 2, 2022

Службы экстренного реагирования United Hatzalah и MDA оказали помощь раненому солдату на месте происшествия, а затем эвакуировали его в медицинский центр Шаарей-Цедек в Иерусалиме.

«Раненый был в полном сознании с травмами ноги, — говорится в заявлении «Маген Давид Адом» со ссылкой на медиков. — Мы провели ему лечение, включавшее остановку кровотечения, наложение шины и введение обезболивающих, и быстро доставили его в больницу».

Инцидент произошел на следующий день после общенациональных выборов в Израиле, во время которых были закрыты контролируемые палестинцами районы Иудеи и Самарии.

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