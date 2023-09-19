Смертельная авария с майором ЦАХАЛа — врачи рассказали трогательные подробности

Майор Эфрат Зарихан, смертельно раненная в результате аварии, после гибели спасла пять человек.

Майор Эфрат Зарихан, скончавшаяся в результате аварии, после гибели спасла пять человек.

Об этом сообщили в больнице «Бейлинсон».

Эфрат погибла, несмотря на все усилия медиков. С ней в том же отделении находился Юсеф Джабара, у которого во время отпуска отказали легкие. Врачи сообщили, что он получил легкие военнослужащей и соответственно шанс на жизнь.

«Когда мне сказали, кто стал донором легких, я был в шоке, - признается Юсеф. - Я замер и заплакал, как ребенок. До сих пор не могу поверить, что это жизнь, а не кино – мы два дня лежали с моим донором в одной палате, рядом, на соседних кроватях», — сказал Юсеф.

Кроме Юсефа, женщина после смерти спасла жизни еще четырех человек. Почку майора Зарихан имплантировали 71-летней женщине, а ее сердце спасло жизнь Ирине Карчемской.

Ирине 53 года, она живет в Нес-Ционе с мужем. Ирина всю жизнь была активным и энергичным человеком, занималась спортом. Сердечный приступ стал для нее полной неожиданностью. Ровно три года назад, в канун Рош ха-Шана, жизнь Ирины перевернулась: женщина внезапно упала в обморок и потеряла сознание. «Я не помню этого, но я поняла, что нахожусь в критическом состоянии, когда очнулась в отделении интенсивной терапии под аппаратом искусственной вентиляции легких», — сказала она.

Анализы крови показали, что у Карчемской была инфекция, которая вызвала нарушение функции правой камеры сердца, в результате чего ей срочно потребовалась трансплантация. Поиск любого органа процесс не быстрый, поэтому Ирине имплантировали искусственное сердце.

«Врачи посоветовали мне отдыхать дома, но это не для меня. Работа – это здоровье, я считаю, что жить на пособие должны действительно тяжело больные люди. Это не мой путь», - сказала она.

И вот в течение трех лет Ирина вела свою обычную жизнь, будучи подключенной при этом к аппарату. «Я функционировала почти на все 100%, не пренебрегала макияжем и часто забывала, что у меня больное сердце», — отметила Ирина. Врачи, наблюдавшие Ирину, были до глубины души тронуты ее силой воли, оптимизмом и волей к жизни.

Женщина возвращалась с работы, когда раздался звонок: «Ирина, для тебя нашли сердце». Операция была непростой, но к счастью, все прошло успешно.

«Когда я узнала чье сердце я получила, я почувствовала гордость и большое уважение к этой замечательной молодой женщине. Эфрат могла принести еще так много в этот мир, но случилась такая трагедия, - сказала Ирина. - Я пообещала ее двухлетнему сыну и всей семье, что буду как можно лучше заботиться о ее большом и щедром сердце».

Эфрат Зарихан, как и вся ее семья, была подписана на карту донора Ади, это помогло ее родственникам принять непростое решение о пожертвовании.

Оформление картаы донора «Ади» означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: https://bit.ly/3UcUb1A

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке.

Курсор ранее писал о шокирующем инциденте в ветклинике Хайфы - мужчина с пистолетом требовал эвтаназии.