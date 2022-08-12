Трагедия в Иерусалиме: стало известно о состоянии сильно пострадавшей 21-летней женщины

МАДА сообщило, что шесть человек получили ранения и были доставлены в местные больницы, среди них — сильно пострадавшая 21-летняя женщина.

Больница Шаарей Цедек уточнила состояние пострадавших в результате смертельной аварии, произошедшей прошлой ночью на улице Шамгар в Иерусалиме.

Состояние 21-летней пострадавшей женщины остается очень тяжелым. За ночь она перенесла несколько операций и госпитализирована в реанимацию.

Еще одна раненая ночью перенесла операцию. Ее состояние средней тяжести.

Напомним, что вчера ночью в МАДА сообщили: «На тротуаре рядом с задней частью автобуса лежала молодая женщина около 21 года в полном сознании, у нее были серьезные ушибы на конечностях, мы оказали ей жизненно важную медицинскую помощь и срочно эвакуировали ее в больницу Шаарей Цедек, так как она находилась в неустойчивом состоянии. Кроме того, мы эвакуировали 2 раненых: мальчика около 6 лет в состоянии средней степени тяжести с ушибами головы, живота и конечностей и женщину 47 лет в легком состоянии с ушибами на конечностях. Мы также эвакуировали 24-летнюю женщину, 4-летнего мальчика и годовалого ребенка в легком состоянии с ушибами на голове и конечностях в больницу Хадасса».

Всего в серьезной аварии: 3 погибших, 1 в тяжелом состоянии, 2 в среднем состоянии, 3 в легком состоянии.

Напомним, что три человека погибли и еще один серьезно ранен в результате того, что автобус врезался в остановку возле торгового центра на главной дороге недалеко от въезда в столицу. Смотрите видео здесь.