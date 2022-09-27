Трагедия в Реховоте: соседи пары и фельдшер МАДА озвучили новые детали

Женщина в возрасте 30 лет была убита рано утром во вторник в Реховоте. Предполагается, что ее муж задушил ее, ударил ее ножом, а затем поджег спальню с ее телом.

Соседка пары сказала News 13: «Я никогда не слышала криков. Они были хорошей парой».

Она, как и другие жильцы дома, рассказала News 13, что даже не представляла, что рядом с ней произошло такое ужасное убийство. «Я выглянула в окно и не подумала, что это убийство, я подумала, что это что-то другое», — отметила она. Другой сосед сказал, что ночью ничего не слышал и только утром узнал о бедствии. «Я узнал об убийстве из Facebook», — добавил он.

Подозреваемый, муж женщины в возрасте 40 лет, находится в больнице в тяжелом состоянии после того, как его спасли из горящей квартиры. В огне также пострадали четырехлетняя дочь пары и отец мужа, надышавшись дымом.

Фельдшер МАДА сказал: «Когда мы прибыли на место, мы увидели огонь и дым, исходящие из дома. Когда мы смогли войти, пожарные привели нас к женщине лет тридцати без сознания с ожогами. У нее не было признаков жизни, и мы должны были констатировать ее смерть. Пожарные спасли 40-летнего мужчину без сознания. С ожогами, травмами и отравлением дымом мы оказали ему помощь и экстренно эвакуировали его в больницу, его состояние было тяжелым. Девочка около четырех лет и мужчина около 63 лет тоже были спасены из квартиры, они находились в полном сознании и надышались дымом, мы оказали им первую помощь в полевых условиях и эвакуировали девочку в состоянии средней степени тяжести, мужчину — в легком состоянии».

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