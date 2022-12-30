Умерла израильская студентка, пострадавшая в Иордании

Студентка из Джадейды-Макр, учившаяся в Иордании, получила серьезные травмы, медики из центра «Рамбам» не смогли ее спасти.

Дина Халиль училась в Иордании на медсестру. Она случайно упала с четвертого этажа, когда украшала дом к Рождеству.

Об этом сообщает Israelinfo.

Дине Халиль приехала из Джадейды-Макр, ей было 22 года.

После трагического падения пострадавшую перевели из местной больницу в медицинский центр «Рамбам» в Хайфе. Там врачи делали все возможное, но не смогли спасти девушку.

Ранее Курсор писал, что раскрыты новые подробности дела о нанесении травм мусорным баком при протестах ультраортодоксов. Суд отпустил под домашний арест подозреваемого, задержанного за сокрытие одного из виновников нападения, которому помог скрыться от полицейского преследования.

Наш сайт информировал, что минздрав провел расследование смерть ребенка в больнице в Нетании. Комиссия, расследовавшая трагический случай гибели девочки во время родов в больнице Ланиадо выявила, что ребенок умер в результате врачебной ошибки.

Также мы сообщали подробности действий террориста ИГИЛ, совершившего двойной теракт в Иерусалиме. Детали организации теракта в Иерусалиме и действия обвиняемого сразу после него раскрыты в обвинительном заключении.

Еще мы писали об операции ЦАХАЛа в Шхеме: подробности задержания террориста из «Логова львов». 19-летний египтянин, причастный к деятельности группировки «Логово львов» пытался забаррикадироваться и отстреливаться, но был задержан силами ЦАХАЛа.