Травмы и обширное кровотечение: на шоссе 4 сбили велосипедистку

Подозреваемый скрылся с места происшествия и в этом ему помогли родственники, приехавшие за ним, когда тот бросил автомобиль.

Сегодня утром, 8 октября, на шоссе 4 в районе Цомет Сильвер произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала 43-летняя профессиональная велосипедистка.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

20-летний водитель бросил свою машину и скрылся с места происшествия, помогли ему в этом родственники, приехавшие за ним. Полиция в ходе тщательных проверок обнаружила брошенное им транспортное средства вблизи населенных пунктов на юге страны. Позже удалось отследить путь водителя и задержать его, когда он пытался скрыться уже на другой машине.

Пострадавшую велосипедистку госпитализировали в реанимацию медицинского учреждения «Барзилай» в Ашкелоне. У нее были диагностированы многочисленные травмы, включая обширное кровотечение. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

«Курсор» писал ранее, что на шоссе №2 столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести.

Еще мы писали, что на въезде в мошав Тирош получил травмы 25-летний мотоциклист. Пострадавший был направлен на лечение в больницу, его состояние оценили как легкое.

Напомним, на трассе 40 у восточного въезда в Ход-ха-Шарон в результате аварии 60-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, еще шестеро получили легкие ранения.