ДТП на шоссе №383: травмирован мотоциклист

Инцидент произошел на въезде в мошав Тирош. Пострадавший был направлен на лечение в больницу, его состояние оценили как легкое.

На въезде в мошав Тирош получил травмы 25-летний мотоциклист.

Об этом сообщает 7Kanal.

Согласно сообщению, 25-летний мотоциклист пострадал в результате ДТП на въезде в мошав Тирош на шоссе №383.

«Пострадавшему оказана на месте происшествия первая помощь, после чего он был направлен на дальнейшее лечение в больницу, где его состояние оценили как легкое», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на шоссе №2 столкнулись автомобиль и мотоцикл. Инцидент произошел на шоссе №2 к северу от развязки Ор-Акива. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести.

Как сообщал Курсор, накануне на трассе 40 у восточного въезда в Ход-ха-Шарон в результате аварии 60-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, еще шестеро получили легкие ранения.