Трем жителям Рамлы предъявили обвинения в присвоении денег пожилых людей

После преступления члены банды скрылись на машине, которая ждала их.

В отношении трех жителей Рамлы возбуждено уголовное дело за систематические кражи у пожилых людей в торговых центрах.

Об этом сообщает maariv.co.il.

Правоохранители передали в суд обвинительное заключение, включающее десять обвинений, против трех жителей Рамлы, которые систематически прикарманивали десятки тысяч шекелей у пожилых людей в торговых центрах.

Следствие выявило закономерную схему действий, согласно которой лишили денег троих пожилых людей. Один из членов банды отвлекал их, а другой в это время украл из их сумок бумажник с деньгами, кредитные карты и мобильные телефоны.

После преступления члены банды скрылись на машине, которая ждала их. Потерпевшие заметили, что его ограбили, когда преступников уже не было рядом.

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