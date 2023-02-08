Третий раз за день: в Израиле ощущалось землетрясение

В Минэнергии утверждают, что в 20:58 по израильскому времени в 123 км к северо-востоку от Мадждал-Шамса произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Подземные толчки ощущались на севере. В частности, в Менгарии, Кирьяте, Хайфе, Нешере, а также в Раанане в центре. Министерство сейчас выясняет «дополнительные подробности».

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился недалеко от сирийско-ливанской границы. Из данных Геологического института Израиля следует, что магнитуда землетрясения составила 4,1.

Ранее мы рассказывали, что сегодня днем жители некоторых израильских регионов ощутили землетрясение со слабой интенсивностью. Так, толчки зафиксировали в Иудее и Самарии, а также на севере страны. Его магнитуда составила 5,1 балла. Землетрясение произошло в 16:58 по израильскому времени магнитудой 3,3 в 20 км к юго-востоку от Ариэля. Предупреждение о землетрясении не активировалось, потому что не угрожает жизням.

Ранее «Курсор» рассказывал, как в Израиле готовятся к потенциальным землетрясениям. Так, Израильское кинологическое подразделение (IDU) уделяет особое внимание обучению рабочих собак поиску людей под завалами и доставке спасателей к их местонахождению при любом сценарии обрушения здания.

Усилия по подготовке к надвигающемуся землетрясению недавно подкрепила рабочая встреча с Командованием тыла ЦАХАЛа для интегрирования IDU в любые национальные усилия по реагированию на стихийные бедствия.

Рекомендации на случай землетрясения:

Немедленно выйдите из любого здания на открытую площадку. Если нет возможности быстро покинуть здание, то войдите в бомбоубежище и оставьте дверь открытой. Если укрытия нет, то пройдите на лестничную клетку и, если возможно, выйдите из здания. Если вы не можете этого сделать, то спрячьтесь под тяжелой мебелью или сядьте на пол у внутренней стены.

Держитесь как можно дальше от зданий, мостов и опор ЛЭП.

Если вы находитесь в автомобиле, то выключите двигатель и оставайтесь в автомобиле. Не останавливайтесь возле мостов и развязок.

Немедленно покиньте пляжи, опасаясь цунами. Держитесь на расстоянии не менее 1 км от пляжа. Если вы не можете уйти от пляжа, то поднимитесь на 4 этаж или выше близлежащего здания. Не возвращайтесь на пляж в течение 12 часов после землетрясения. Обратите внимание, что сильное и внезапное отступление моря является признаком приближающегося цунами.

Также делегация ЦАХАЛа спасла младенца из-под завалов в Турции.