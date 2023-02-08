Новое землетрясение в Израиле – СМИ

Предполагается, что это было еще одно землетрясение, которое произошло в Турции с магнитудой 5,1 балла.

Жители некоторых израильских регионов ощутили землетрясение.

Об этом сообщают Telegram-каналы «Голос Израиля | Израиль сейчас» и «Израильские трудовые будни«.

Толчки зафиксировали в Иудее и Самарии, также на севере страны.

«Судя по всему, это было еще одно землетрясение, которое произошло в Турции с магнитудой 5,1 балла. Оно также ощущалось в Израиле в основном в Самарии с очень слабой интенсивностью», – сказано в сообщении.

Землетрясение произошло в 16:58 по израильскому времени магнитудой 3,3 в 20 км к юго-востоку от Ариэля. Предупреждение о землетрясении не активировалось, потому что не угрожает жизням.

Ранее мы рассказывали, как в Израиле готовятся к потенциальным землетрясениям. Так, Израильское кинологическое подразделение (IDU), являющееся некоммерческой организацией, специализирующейся на поисково-спасательных операциях, уделяет особое внимание обучению рабочих собак поиску людей под завалами и доставке спасателей к их местонахождению при любом сценарии обрушения здания.

Усилия по подготовке к надвигающемуся землетрясению недавно подкрепила рабочая встреча с Командованием тыла ЦАХАЛа для интегрирования IDU в любые национальные усилия по реагированию на стихийные бедствия.

Рекомендации на случай землетрясения:

Немедленно выйдите из любого здания на открытую площадку. Если нет возможности быстро покинуть здание, то войдите в бомбоубежище и оставьте дверь открытой. Если укрытия нет, то пройдите на лестничную клетку и, если возможно, выйдите из здания. Если вы не можете этого сделать, то спрячьтесь под тяжелой мебелью или сядьте на пол у внутренней стены.

Держитесь как можно дальше от зданий, мостов и опор ЛЭП.

Если вы находитесь в автомобиле, то выключите двигатель и оставайтесь в автомобиле. Не останавливайтесь возле мостов и развязок.

Немедленно покиньте пляжи, опасаясь цунами. Держитесь на расстоянии не менее 1 км от пляжа. Если вы не можете уйти от пляжа, то поднимитесь на 4 этаж или выше близлежащего здания. Не возвращайтесь на пляж в течение 12 часов после землетрясения. Обратите внимание, что сильное и внезапное отступление моря является признаком приближающегося цунами.

Также «Курсор» сообщал, что число погибших от землетрясения в Турции и Сирии превысило 11 000 человек.