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Три крупных астероида пролетят над Землей на Йом-Кипур - чем они опасны

05:12, Сегодня
Новости Израиля, Мировые новости, Интересные факты
астероид фото
Фото: pixabay.com
В NASA оценили угрозу для человечества.

На Йом-Кипур, который израильтяне празднуют с 24 по 25 сентября, мимо Земли пролетят три астероида. В NASA считают, что для людей на нашей планете угрозы не существует.

Об этом пишет "The Jerusalem Post".

25 сентября система отслеживания астероидов NASA обнаружила три близко пролетающих астероида: 2023 SP3, 2023 ST2 и 2023 SZ, находящихся на расстоянии около 328 тысяч километров от Земли.

Все три космических объекта, согласно оценкам, имеют примерно одинаковый размер: первый имеет диаметр от 14 до 32 метров, второй до 36 метров, а третий до 40 метров.

NASA уверяет, что жителям планеты не стоит беспокоиться, так как размеры этих астероидов не настолько велики, чтобы вызвать серьезный ущерб, хотя теоретически они могут преодолеть верхние слои атмосферы.

Возможно, они могут вызвать громкий взрыв при проникновении, но реальный ущерб будет минимальным или вовсе отсутствовать.

Еще мы писали, что ученые обнаружили первый в мире кратер на вершине горы, возникший после удара астероида. Так, исследователи объявили о первом в мире подтвержденном ударном кратере, расположенном на вершине горы, в Китае. Эта впадина разделяет вершину на две части - Передний Байцзифен и Задний Байцзифен.

Несмотря на то, что ученые не могут точно определить, когда произошло столкновение астероида с Землей, оставившее эту круглую впадину диаметром 1,6 км, они уверены, что данный кратер является первым подтвержденным ударным объектом на вершине горы.

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