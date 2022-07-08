Три убийства менее чем за 24 часа: в Галилее застрелили 56-летнего мужчину

Третье убийство в Израиле менее чем за 24 часа: 56-летний мужчина был застрелен сегодня вечером в деревне Рама в самом сердце Галилеи. Вызванные на место происшествия бригады МАДА обнаружили его бездыханным с проникающим ранением и были вынуждены констатировать его смерть.

Фельдшер МАДА сказал: «Раненый был без сознания и получил серьезное проникающее ранение тела. Мы провели медицинские анализы, но он был без признаков жизни, и у нас не было другого выбора, кроме как констатировать его смерть».

Ранее сегодня был застрелен 25-летний житель Арара в Лоде. Полиция начала расследование и через несколько часов арестовала двух подозреваемых в убийстве, жителей Лода в возрасте 20 и 30 лет, когда они пытались бежать в Палестинскую автономию.

Минувшей ночью 32-летний житель Тамры был застрелен, когда с четырьмя товарищами находился в доме в деревне Зарзир. Внезапно в дом ворвался неизвестный и убил его. Прибывшие на место бригады МАДА обнаружили пострадавшего бездыханным и были вынуждены констатировать его смерть.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.