В Израиле произошло сразу два ДТП с участием двухколесного транспорта

В результате ДТП на проспекте Залман Шнеур в Ришон ле-Ционе погиб 19-летний мотоциклист. Свидетели вызвали парамедиков МАДА. По прибытии на место бригада обнаружила молодого человека с травмой головы. Он уже лежал под машиной.

Медики эвакуировали мотоциклиста в больницу «Асаф а-Рофе». По пути его пытались реанимировать, однако это не помогло. В больнице констатировали его смерть.

Правоохранители начали расследование этого дела. Был задержан 60-летний водитель машины, с которым столкнулся мотоцикл.

Что касается второго ДТП, то оно произошло в Тель-Авиве утром. На улице ха-Агана водитель электросамоката примерно 30 лет упал со своего транспортного средства во время движения. Пострадавший, также с травмой головы, в тяжелом состоянии был эвакуирован в больницу «Ихилов».

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