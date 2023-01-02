Трижды пырнули ножом: в Риме напали на израильскую туристку

В воскресенье, 1 января, на железнодорожном вокзале «Термины» в Риме произошло нападение, в результате которого серьезно пострадала 24-летняя израильтянка.

Об этом пишет местное издание Corriere della Sera.

Женщина прилетела в Италию на новогодние праздники и направилась на вокзал, чтобы купить билет на поезд в аэропорт, откуда должна была вылететь домой. Но неизвестный мужчины в черной куртке и черной шапке с козырьком напал на нее и трижды пырнул ножом.

Он заприметил жертву, когда она стояла в очередь у кассы и разгуливал неподалеку, ожидая, когда вокруг станет меньше людей. Дождавшись момента, мужчина быстро подошел сзади к девушке и нанес удар в грудь, когда пострадавшая отпрянула назад, он снова дважды ее ударил.

Итальянская полиция не сумела выяснить ни личность нападавшего, ни мотивы преступления. Приоритетная версия – попытка ограбления. Но есть предположение, что нападение могло носить антисемитский или террористический характер, поскольку женщина разговаривала на иврите и на ее рюкзаке была надпись на иврите.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

«Курсор» писал ранее, что в Мексике умер 23-летний житель Ашдода. Мужчину доставили в больницу, где медики констатировали смерть. Причина произошедшего до сих пор неизвестна.