Трое израильтян-медиков в Марокко спасли жизнь трехлетнему ребенку

Во время туристической поездки в Марокко трое братьев-израильтян, которые работают волонтерами-парамедиками в Кирьят-Гате, спасли жизнь трехлетнему ребенку.

Об этой истории рассказал сегодня, 28 декабря, 12-й канал ИТВ.

Моше, Нати и Ицик Ассулины прогуливались по рынку в городе Агадир и зашли в ресторан, чтобы перекусить. Но внезапно услышали крики за соседним столиком, за которым маленький мальчик вдохнул посторонний предмет и начал синеть. Парамедики начали применять «прием Геймлиха» — процедура, при которой спасатель становится позади пострадавшего, обхватывает его рукам и резко давит на нижнюю часть диафрагмы, чтобы поток воздуха из легких вытолкнул инородное тело из трахеи.

Израильтяне объяснили семье, что они делают и их метод сработал, и ребенок снова начал дышать. Спустя 20 минут, когда родители отошли от шока, они поблагодарили братьев за спасение их малыша.

«Курсор» писал ранее, что израильские хирурги спасли жизнь двухнедельному сирийско-курдскому ребенку, родившемуся с пороком сердца.

Еще мы писали, что врачи из больницы «Шнайдер» смогли спасти трехлетнюю девочку. Она в течение нескольких недель страдала от частых приступов кашля. Также у нее наблюдалась повышенная температура тела.