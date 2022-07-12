Врачи из больницы Шнайдер спасли трехлетнюю девочку, вытащив из ее легких булавку

Специалисты провели успешную операцию по извлечению инородного тела из легкого трехлетней пациентки. Операция осложнялась тем, что существовала опасность проколоть легкое.

Врачи из больницы «Шнайдер» смогли спасти трехлетнюю девочку. Она в течение нескольких недель страдала от частых приступов кашля. Также у нее наблюдалась повышенная температура тела.

И вот во время рентгена врачи обнаружили у нее в легких острую булавку, длина которой была примерно 3,5 сантиметра. Ребенка сразу же госпитализировали. Специалисты смогли быстро провести операцию по извлечению булавки из легкого ребенка.

Как заявил директор отделения верхних дыхательных путей в детском медицинском центре «Шнайдер» доктор Йорам Штерн, который и вытащил булавку из легкого девочки, младенцы и дети младшего возраста плохо справляются с механизмами глотания и дыхания одновременно. Нужно помнить, что любой помещённый в рот ребенка предмет может попасть в дыхательные пути.

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