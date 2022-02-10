Трое ученых из Израиля получат премии в размере 100 тыс дол за исследования

Трое молодых израильских ученых были выбраны в качестве победителей премии Блаватника в этом году для молодых ученых в Израиле. Каждый из них получит по 100 000 долларов за свои научные исследования на церемонии в июне.

Премия Блаватника присуждается выдающимся ученым на начальных этапах их карьеры за их достижения и продемонстрированный потенциал. Ученые в возрасте до 42 лет, которые проводят исследования в области наук о жизни, химии, физических наук и техники, имеют право на участие.

Об этом сообщает JNS.

Ноам Штерн-Гиноссар, доктор философии из Научного института Вейцмана , является одним из израильских победителей. Она получила признание за разработку новаторских аналитических инструментов для изучения регуляции вирусных генов в цитомегаловирусе. Эти инструменты были применены для характеристики генома нового коронавируса.

Мэнни Шалом, получивший докторскую степень в Университете Бен-Гуриона в Негеве , получил признание за разработку новых типов передовых материалов для альтернативных источников энергии.

Ронен Эльдан, который также получил степень доктора философии от Вейцмана, получил признание за свой вклад в многомерную вероятность, математический предмет, связанный с наборами данных, содержащими исключительно большое количество переменных.

Премия присуждается в сотрудничестве с Нью-Йоркской академией наук и Израильской академией наук и гуманитарных наук. При этом победители были названы в США и Великобритании. Награды вручаются в Израиле с 2017 года.

«Замечательную науку Израиля возглавляют блестящие молодые мужчины и женщины, которые раздвигают границы с помощью открытий, которые улучшают жизнь и расширяют знания», — сказал Лен Блаватник, основатель и председатель Access Industries и глава Фонда семьи Блаватник. «Мы чтим этих трех выдающихся ученых-новаторов за их значительный вклад и с нетерпением ждем их будущей работы и открытий в ближайшие годы».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые рассказали о влиянии просмотра медиаконтента перед сном.

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