Троих израильтян госпитализировали после употребления известного препарата

17:02, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Здоровье и медицина
больница фото
Фото: Pixabay

Все три случая произошли в разное время.

Три израильтянина были госпитализированы в больницу с серьезной глазной инфекцией и опасением серьезного повреждения зрения после применения препарата «Эйлеа».

Об этом сообщает Maariv.

После проверки, проведенной Минздравом, оказалось, что все три случая произошли в разное время. Эксперты проверяют, является ли источником заражения наркотик или инъекционный процесс.

Отметим, что Эйлеа является офтальмологическим препаратом, применяемым для улучшения остроты зрения.

«Курсор» сообщал, что в Израиле изымается из продажи партия популярной специи.

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