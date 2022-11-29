Троих израильтян госпитализировали после употребления известного препарата

Все три случая произошли в разное время.

Три израильтянина были госпитализированы в больницу с серьезной глазной инфекцией и опасением серьезного повреждения зрения после применения препарата «Эйлеа».

Об этом сообщает Maariv.

После проверки, проведенной Минздравом, оказалось, что все три случая произошли в разное время. Эксперты проверяют, является ли источником заражения наркотик или инъекционный процесс.

Отметим, что Эйлеа является офтальмологическим препаратом, применяемым для улучшения остроты зрения.

«Курсор» сообщал, что в Израиле изымается из продажи партия популярной специи.