В Израиле изымается из продажи партия популярной специи

По указанию министерства здравоохранения Израиля компания «С.М. Кастель таасийот мазон ЛТД» отзывает из продажи партию популярной специи.
Об этом сообщает издание News.israelinfo.
Речь идет об острой паприке, продающейся в 130-граммовых пластиковых баночках под брендом «Тавлиней Ципори». Партию изымают, потому что в товаре была обнаружена высокая концентрация опасных веществ — афлатоксинов.
Известно, что это ядовитые соединения, относящиеся к классу поликетидов. Из всех биологически производимых ядов они считаются самыми сильными гепатоканцерогенами из обнаруженных на сегодняшний день. Эти вещества устойчивы к тепловой обработке продукта и при попадании в организм могут вызвать серьезные поражения печени, в частности рак.
«Курсор» писал ранее, что израильская компания «Осем» убирает из полок магазинов детское яблочно-банановое пюре Gerber из-за того, что продукт имеет нехарактерный внешний вид и консистенцию.
Еще мы писали, что компания «Санфрост», принадлежащая концерну Тнува, объявила, что возвращает в продажу замороженную фасоль, которую пришлось отозвать из-за скандала.
Напомним, что один из крупнейших производителей продуктов питания в Израиле Strauss Group заявил, что возобновляет производство на кондитерской фабрике в Ноф-ха-Галиль, которая была закрыта из-за найденных на предприятии следов сальмонеллы. Представителям компании пришлось отозвать большое количество своей продукции из магазинов.